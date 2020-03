[Test] Samsung Galaxy A71 : un grand smartphone avec de belles performances globales

Présenté comme la version king size du A51, le Samsung Galaxy A71 se positionne sur le segment compliqué du « haut du panier du moyen de gamme », ou, si on veut le voir autrement, du « bas du panier du haut de gamme ». Les composants du A71 piochent d’ailleurs dans ces deux catégories de produits, avec par exemple un processeur Snapdragon 730 (pas un foudre de puissance) mais aussi un bloc photo à 4 capteurs avec fonction macro. Ce positionnement à mi-chemin semble à priori risqué, surtout face à une armada de flagships chinois à prix doux blindés de composants de pointe. Mais qu’en est-il dans le détail ? Le A71 parvient-il à atteindre le point d’équilibre optimal entre perfs et tarif contenu ? Toutes les réponses dans le test qui suit.

Un design sobre et sans fioritures

Plutôt joli avec sa coque d’un blanc presque nacré (aux reflets arc en ciel), le A71 joue la carte du grand smartphone moderne (6,7 pouces) mais sans effets d’épate ; on est loin des lignes futuristes d’un Galaxy S20, la dalle plate impressionnera moins que celle du Note, mais au final, on se retrouve tout de même avec un mobile qui semble plutôt compact malgré la taille de son écran, grâce en soi rendue à des bords de dalles peu épais et à une prise en main générale très agréable. Le bloc photo est imposant et dépasse sensiblement de la coque, mais l’on s’est déjà habitué à ces excroissances, si bien que l’ensemble ne choque pas l’œil (et puis les 4 capteurs, il faut bien les mettre quelque part). Sur la tranche droite, on retrouve les boutons physiques pour l’activation de réglage du volume. Sur la gauche, un tiroir permet d’insérer jusqu’à deux nano SIM et une microSD. Le port USB Type-C, la prise jack ainsi que les HP sont situés sur la tranche du bas.

Un écran beau et grand

L’écran du A71 joue clairement dans la cour des grands… à quelques petites détails près : la dalle 6,7 pouces Full HD+ (1080 x 2400 pixels) affiche un contraste infini (normal pour de l’AMOLED), un joli piqué, et une luminosité maximale éclatante (plus de 600 cd/m²), ce qui s’avèrera bien pratique pour un usage à l’extérieur. En revanche, les couleurs affichées ne sont pas toujours fidèles, avec des variations parfois un peu étranges de teintes sur les scènes/photos/images très « colorées » (sur de larges aplats de couleurs vives par exemple). Rien de trop désagréable à l’œil à vrai dire, et l’on est loin des errements colorimétriques des Samsung Galaxy d’il y a 4 ou 5 ans… mais cela reste notable. Heureusement, il reste toujours la possibilité de choisir entre deux modes d’affichage dans les réglages (Naturel ou Vif) et de modifier la balance des blancs, mais cela ne résout pas totalement le problème. Côté son, rien à redire sur le rendu assez bien équilibré, mais les HP manquent un peu de pêche et surtout ne permettent pas la stéréo en affichage horizontal (HP situés sur la seule tranche du bas). Dommage.

Des performances brutes un peu moyennes

L’interface ONE UI 2.0 gagne encore en cohérence globale (c’est possible) et en simplicité à l’usage. Pas de chichis ici, mais l’on constate malgré tout quelques (très) légers ralentissements. Le processeur Snapdragon 730 ne fait pas de miracles malgré les 6 Go de RAM, un manque de « jus » qui se constate aussi sur le capteur optique situé sous la dalle (vraiment lent) mais aussi sur les jeux les plus gourmands, comme Asphalt 9 Legends (mon référent de test pour les jeux 3D). Sur la plupart des titres néanmoins (hormis les plus « lourds donc »), on ne remarque rien de notable. Le A71 n’est clairement pas un mobile pour « gamers », mais après tout il ne se positionne pas vraiment sur ce créneau de niche.

Un bloc Photo très solide

Le bloc photo du A71 ne fait pas dans le détail : le capteur principal de 64 MPx (1/1,7″ – 26 mm f/1,8 + AF à détection de phase) propose des clichés en plein jour franchement excellents sur tous les points : piqué, fidélité des couleurs, bon débouchage des zones claires et sombres, il n’y a vraiment rien à y redire. Le mode nuit est assez efficace, mais il ne faudra pas trop lui en demander (beaucoup de bruits sur les scènes très sombres). Enfin, l’autofocus s’avère très rapide sur ce capteur, et surtout, précis.

Le second objectif est un 12 MPx en ultra grand angle, et l’on note la grande cohérence de rendu (colorimétrie, détails, piqué) avec le capteur principal. Hormis le grand angle donc, les résultats sont tout aussi bons en plein jour (et avec peu de distorsions sur les bords, un soucis récurrent du grand angle)… mais beaucoup moins exploitables la nuit (bruits parasites très prononcés).



Le mode nuit du capteur principal s’en sort très bien en condition de faible luminosité



En revanche, en conditions de luminosité extrêmement faible, même le mode nuit ne peut pas faire de miracles

Le mode Macro est efficace, mais l’on note des fourmillements à l’arrière plan

Le capteur 5 MPx pour la macro fait exactement ce qu’il est sensé faire. Les sujets pris en macro sont bien détaillés et nets, mais l’on note parfois un léger effet de fourmillement de l’image sur l’arrière plan. Ce mode est en revanche totalement inexploitable la nuit ou en conditions de faible luminosité. Last but not Least, le capteur 5 MPx dédié aux portraits fait correctement son travail : les clichés manquent un peu de piqué, mais les tons chairs sont très bien rendus.

Autonomie : taillé pour l’endurance

Sans surprise, la batterie 4500 mAh du A71 remplit bien son office : l’appareil peut largement tenir la distance sur deux jours en usage constant (surf, un peu de jeu, apps diverses, géolocalisation), mais tout dépendra bien sûr du type d’usage (si vous ne faites que jouer à de gros jeux 3D, l’autonomie fondra comme neige au soleil en quelques heures à peine). Une heure suffit à recharge l’appareil (25W).

Conclusion : un appareil « Good Enough » pour le plus grand nombre

Si ce n’était son petit manque de puissance brute, le Samsung Galaxy A71 affiche de bien belles qualités pour un mobile proposé à moins de 500 euros. Le beau et grand écran, le bloc photo 4 capteurs et l’endurance de ce mobile (2 jours en usage constant) font du A71 un smartphone parfaitement recommandable. Un appareil good enough pour le plus grand nombre en quelque sorte

La Samsung Galaxy A71 est disponible au prix de 399€ sur Cdiscount, Darty, Rue du Commerce, Boulanger .

➡️ Voir tous les prix de ce produit sur notre comparateur de prix

8/10 Affichage 8/10 Design 7.5/10 Performances 9/10 Autonomie 8/10 Notre avis