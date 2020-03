Tesla passe la barre du million de véhicules électriques

Tesla a franchi un cap hautement symbolique (mais pas seulement) en cette journée du 13 mars 2020: Elon Musk vient en effet d’annoncer sur Twitter qu’un million de véhicules Tesla avaient été produits dans les usines du fabricant. La « millionème » est une Tesla Model Y (dernier modèle de la marque). La Model Y est entourée par de nombreux ingénieurs de la firme américaine, visiblement très fiers du travail accompli. Tesla a parcouru beaucoup de chemin depuis sa création en 2003 par Marc Tarpenning et Martin Eberhard. L’arrivée d’Elon Musk en 2008 propulsera Tesla dans la liste des constructeurs automobiles qui comptent, et ce malgré les très nombreux retards de production et le caractère parfois fantasque de son CEO. Le prochain gros coup de Tesla est le Cybertruck, un énorme pickup aux lignes angulaires et futuriste qui sera commercialisé à la fin de cette année.

Congratulations Tesla team on making our 1,000,000th car!! pic.twitter.com/5M99a9LLQi — Elon Musk (@elonmusk) March 10, 2020