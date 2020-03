Facebook : il devient possible de transférer ses photos/vidéos vers Google

Comme promis, Facebook offre désormais la possibilité de transférer les photos et vidéos de ses utilisateurs vers Google et plus exactement vers le service Google Photos.

Le service débarque en France, dans d’autres pays européens et dans quelques pays d’Afrique et d’Amérique latine cette semaine. L’outil est basé sur le code développé dans le cadre de la participation de Facebook au Data Transfer Project, un effort de collaboration qui a débuté en 2018 et qui est soutenu par Apple, Facebook, Google, Microsoft et Twitter. Ce projet permet à deux services en ligne de proposer une portabilité facile des données.

Pour accéder au transférer ses photos, rendez-vous dans les réglages de votre compte Facebook, allez dans la section « Vos informations Facebook » puis sélectionnez « Transférer une copie de vos photos et vidéos ». Vous pouvez sinon vous rendre directement à l’adresse facebook.com/dtp. Une fois sur cette page, cliquez sur « Choisir la destination » et sélectionnez Google Photos. Vous devez ensuite choisir le transfert des photos ou des vidéos puis confirmer pour être en mesure de relier votre compte Google. Le transfert va alors se mettre en place.

Google Photos est l’unique service de transfert disponible à ce jour, mais il n’est pas impossible que d’autres s’ajoutent à la liste à l’avenir.