Cambridge Analytica : Facebook poursuivi en justice par le régulateur australien

L’affaire Cambridge Analytica n’est pas terminée, loin de là même. Le Bureau de la Commissaire australienne à l’Information a décidé de poursuivre Facebook pour un manque de respect de la vie privée.

L’organisme accuse Facebook de « manquements systématiques » pour avoir exposé plus de 300 000 Australiens aux actes de tromperie de Cambridge Analytica. Il accuse également le réseau social « d’intrusions graves et/ou répétées dans la vie privée » des utilisateurs. La Commission affirme que les informations personnelles des utilisateurs australiens ont été récupérées sans leur consentement par l’application de tests psychologiques « This Is Your Digital Life », et ont ensuite été indûment transmises à Cambridge Analytica.

Toujours selon l’organisme, Facebook a fait en sorte que les utilisateurs ne soient pas en mesure de consentir ou de contrôler la façon dont leurs données étaient divulguées, et à ce jour, Facebook n’a pas été en mesure de dire quels utilisateurs australiens étaient concernés.

À l’échelle mondiale, les données de 87 millions d’utilisateurs ont été récupérées par Cambridge Analytica. Le pays le plus touché a été les États-Unis, et de très loin qui plus est. Le cabinet britannique Cambridge Analytica a été dissous en 2018, après la révélation du scandale.