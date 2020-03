Disney+ dévoile l’intégralité de son catalogue en France

Disney vient de mettre en ligne une page dévoilant l’ensemble des contenus de son service Disney+ pour la France. Le géant des médias annonce 500 films et plus de 300 séries, mais le comptage précis effectué par Numérama donne plutôt… 144 épisodes ! Chronologie des médias oblige, de nombreuses nouveautés ou films récents ne sont pas encore disponibles sur la plateforme, comme La Reine des Neiges 2, Avengers Infinity Wars et Avengers Endgame, ainsi que le dernier Star Wars L’Ascension de Skywalker). Malgré tout, la liste reste impressionnante et la plupart des grands classiques Disney sont bien là (Robin des Bois, la Belle et le Clochard, Pinocchio, etc.). On notera aussi que le premier épisode de The Mandalorian sera bien diffusé en clair sur Canal le 24 mars, mais pour les autres il faudra bien sûr souscrire à un abonnement. Et puisque l’on parle d’abonnements, sachez que Disney+ est proposé à 6,99 euros/mois ou 69,99 euros à l’année. Le début des festivités est programmé au 24 mars.