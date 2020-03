Google Maps : à Lyon, les horaires de transports en commun sont affichés… grâce à un lycéen

Google Maps est un peu plus complet à Lyon depuis quelques jours. Les horaires des TCL (Transports en Commun à Lyon) s’affichent désormais dans l’application de Google, une nouveauté que l’on doit à la persévérance… d’un lycéen. Ainsi que le rapporte Lyon Capitale, c’est en effet un lycéen du nom de Thomas qui a envoyé à Google l’ensemble des données des TCL qui étaient pourtant disponibles gratuitement (en Open Data) depuis 2019. Mieux encore, Thomas le vaillant a corrigé les données brutes des TCL, comme les accents manquants et des erreurs de couleurs pour indiquer les stations, avant de les envoyer à Google.

Au final, l’affichage des transports lyonnais affiche bien les horaires des stations en statique (pas de mise à jour des horaires en temps réel), ce qui comble une grosse lacune de la couverture « Google Maps » sur la zone de Lyon. Last but not least, Thomas le brave a promis qu’il mettrait régulièrement à jour les données des TCL, et cela de façon bénévole. Quant à savoir pourquoi les TCL n’ont pas enregistré les données dans Google Transit , ou pourquoi Google n’a pas fait ce travail (avec tout ses milliards)…