Internet : la justice autorise Google et les autres au droit de censure

Google et les autres géants technologiques ont tout à fait le droit de supprimer du contenu présent sur chacune de leur plateforme, comme l’a annoncé la justice américaine cette semaine, le tout sans enfreindre la Constitution américaine. Il s’agit du droit de censure.

La décision de la cour d’appel de San Francisco rejette la plainte d’un média conservateur, PragerU, qui accusait YouTube d’avoir enfreint le premier amendement de la Constitution américaine qui régit notamment la liberté d’expression et de la presse. Cet article de la Constitution s’applique aux institutions gouvernementales mais pas aux entités privées. Or, malgré ses deux milliards d’utilisateurs mensuels, YouTube (qui appartient à Google) « reste un forum privé, pas un forum public soumis à l’examen de la justice en vertu du premier amendement », écrit la cour d’appel.

PragerU estimait que Google avait enfreint la loi en limitant de manière arbitraire l’accès à certaines de ses vidéos portant sur des sujets aussi variés que les différences homme-femme ou des questions environnementales. Le média affirmait également que des vidéos similaires mises en ligne par des médias plus libéraux n’avaient pas subi le même traitement.

À la suite de la décision de justice, YouTube a indiqué à l’AFP que « les produits Google ne font pas de discrimination politique » et que le groupe prend « toutes les précautions pour concevoir nos produits et appliquer nos procédures de manière à ne pas tenir compte des penchants politiques ». De son côté, PragerU dit ne pas vouloir en rester là et va continuer « à alerter le public sur la censure des idées conservatrices par les géants de la tech » selon les dires du responsable du marketing de PragerU.