Disney+ sera gratuit pour les abonnés de Canal+

Voir les films et séries sur Disney+ sera gratuit pour certaines personnes. Canal+ a en effet envoyé un e-mail à ses abonnés pour leur annoncer que le service de streaming va être inclus dans leur offre existante.

« Disney+ débarque en France le 24 mars et s’invite dans votre abonnement CANAL+. Sans rien en échange. Rien que pour vous. On est d’accord, c’est dément ! », indique la chaîne cryptée dans son e-mail. Elle ajoute que ses abonnés n’ont rien à faire de particulier et que Disney+ sera offert automatiquement à compter du 24 mars, date à laquelle le service sera lancé en France et dans d’autres pays européens.

Tous les clients de Canal+ ne sont pas logés à la même enseigne par contre. Certains ont reçu un e-mail indiquant que Disney+ allait être proposé gratuitement pendant un an. D’autres n’ont pas une mention concertant la durée, suggérant que la gratuité continuera après la première année.

Les premiers retours des clients laissent à penser que les abonnés aux chaînes Canal+ auront Disney+ gratuit pendant un an et ceux avec le pack Ciné Séries, l’offre Intégrale ou l’offre Intégrale+ auront la gratuité « à vie ». Il est possible que d’autres offres soient concernées, mais ni Canal ni Disney ne donnent des détails pour l’instant. Canal ajoute au passage que l’envoi d’e-mail se fera progressivement au fil des prochains jours.

Bonsoir, je vous confirme que les email sont envoyés sur plusieurs jours. Gardez un œil sur vos boites email 😉 — INFO ABONNE CANAL+ (@InfoAbonneCanal) February 24, 2020

Pour rappel, Canal a signé un accord avec Disney pour être le seul distributeur de Disney+ depuis les box des opérateurs. En revanche, il sera tout à fait possible de s’abonner et profiter du service sur ordinateur, smartphone, tablette, console, Apple TV/Fire TV/Nvidia Shield TV ou depuis un téléviseur connecté sans être abonné à Canal+. Le prix sera de 6,99€/mois ou 69,99€/an.