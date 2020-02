Titan USB-C : la clé de sécurité de Google est disponible en France

La nouvelle version de Titan, la clé de sécurité de Google qui est en USB-C, peut maintenant être achetée en France, au Canada, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Espagne, en Suisse et au Royaume-Uni. Elle était réservée aux États-Unis depuis octobre dernier.

La clé Titan avec l’USB-C est facturée 45 euros par Google. Elle rejoint le pack regroupant une clé de sécurité USB/NFC et une clé de sécurité Bluetooth qui sont disponibles en France depuis l’année dernière. Le prix est toujours de 45 euros pour ce pack.

À quoi sert exactement ce produit ? Cette clé fait office d’une vérification supplémentaire quand on se connecte sur un site. Après avoir entré son identifiant et son mot de passe, on est invité à connecter la clé Titan à son ordinateur pour valider l’authentification. Sans cette clé, la connexion ne peut être autorisée. Ainsi, un hacker qui arrive à mettre la main sur vos identifiants sera bloqué puisqu’il n’aura pas la clé. Ce discours est similaire pour ceux qui passent déjà par un générateur de code après avoir configuré la validation en deux étapes (2FA).

L’achat de la clé Titan, qu’importe le modèle, se fait dès maintenant sur le Google Store.