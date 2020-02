The Mandalorian sur Disney+ en France : toute la saison 1 ne sera pas disponible au lancement

Disney+ sera disponible le 24 mars prochain en France avec un grand catalogue, dont des séries et films originaux. The Mandalorian est la série qui a le plus fait parler et dont toute la première saison a déjà été diffusée dans les quelques pays où Disney+ est déjà lancé, comme aux États-Unis et au Canada.

Disney proposait un épisode par semaine. Dans le cas de la France, on peut se dire que toute la saison 1 sera disponible le 24 mars étant donné qu’elle est bouclée. Ce ne sera pourtant pas le cas. En effet, le compte Instagram de Disney+ a fait savoir que les Français auront le droit à un épisode par semaine. Il faudra donc attendre deux mois pour finir (légalement) la série à partir du 24 mars.

Pourquoi ce choix ? Deux hypothèses. La première est que Disney préfère avoir des utilisateurs qui s’abonnent au moins deux mois pour voir l’intégralité de la saison, plutôt que des personnes qui profitent de la semaine d’essai, regardent la saison 1 de The Mandalorian puis s’en aillent sans prendre un abonnement. La seconde est que le catalogue français de Disney+ pourrait être assez léger en comparaison avec les autres pays à cause de la chronologie des médias. C’est là encore un moyen pour Disney de conserver les clients afin de les inviter à regarder d’autres programmes existants.

Disney+ viendra concurrencer Netflix avec un prix de 6,99€/mois ou 69,99€/an. Ce sera disponible sur tous les supports (smartphone, tablette, ordinateur, téléviseur).