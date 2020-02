Final Fantasy VII Remake : une cinématique d’introduction absolument dantesque (5 minutes de vidéo) !

Il va être compliqué de patienter : Final Fantasy VII Remake arrive le 10 avril prochain sur PS4, et Square Enix n’en finit plus de diffuser des extraits de gameplay ou de démos qui indiquent de plus en plus clairement que ce remake est très loin au dessus des standard actuels du genre (les studios se contentant généralement de lisser les graphismes en y rajoutant un couplet sur les vertus du rétro-gaming). Square Enix nous livre cette fois la longue cinématique d’ouverture, et c’est une véritable splendeur de CGI parfaitement maitrisée, assez proche mais pas tout à fait identique non plus à la version originale.



La plongée vers Midgar donne vraiment des frissons, d’autant plus que la réorchestration de la BO d’origine, toujours supervisée par le grand Nobuo Uematsu, vaut à elle seule le visionnage de la séquence. Si tout le jeu (ou plutôt toute la partie du jeu dans Midgar) est du même accabi, alors ce Final Fantasy VII est bien parti pour être l’une des claques de l’année. Les chefs d’oeuvre ne meurent jamais.