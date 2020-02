Lenovo s’apprête à lancer son premier smartphone gaming Legion

Le smartphone gaming a t-il encore un avenir ? Malgré les résultats mitigés d’Honor (Play), Asus (Rog Phone), Razr (Razr Phone) ou bien encore de Xiaomi (Blackshark), Lenovo pourrait bien se jeter dans l’arène. Le fabricant chinois, numéro mondial sur le marché du PC, vient de teaser sur Weibo la présentation prochaine d’un smartphone fonctionnant avec un processeur Snapdragon 865. Les plus perspicaces auront sans doute remarqué que le visuel du « carton d’invitation » montre aussi le logo de la gamme Legion (PC-gaming), ce qui signifie sans nul doute possible que ce smartphone a été conçu avant tout pour les joueurs mobiles. En toute logique, le smartphone Legion de Lenovo devrait donc disposer d’un écran avec une fréquence d’affichage élevée (les rumeurs tablent sur une dalle 144 Hz), d’un eGPU performant, d’une grosse batterie (parce que les perfs, ça pompe), sans oublier un gros paquet de RAM (8 Go est un minimum).