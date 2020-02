Samsung dit que ses utilisateurs renouvellent moins souvent leurs smartphones

Pendant longtemps, les utilisateurs de smartphones gardaient leur mobile pendant deux ans en moyenne avant de changer. Il se trouve que la période s’est allongée avec temps et on se dirige tout doucement vers les trois ans.

Samsung a indiqué à Android Police que ses clients avec un Galaxy S passaient généralement sur un modèle plus récent tous les 22,6 mois en 2016. C’est passé à 26,6 mois en moyenne en 2019.

Samsung ne dit pas pourquoi les clients attendent de plus en plus, mais c’est assez facile à deviner : le prix. Les smartphones sont de plus en plus chers, tout particulièrement les modèles haut de gamme. À titre d’exemple, les Galaxy S20, Galaxy S20+ et Galaxy S20 Ultra qui ont été annoncés avant-hier débutent respectivement à 909 euros, 1 009 euros et 1 359 euros.

De plus, les smartphones sont à un stade mature. C’est fini l’époque où des fonctionnalités intéressantes étaient proposées chaque année et donnaient envie de passer sur le dernier smartphone en date (que ce soit chez Samsung ou un autre).

Enfin, la puissance entre en jeu. Les smartphones sont plus que performants au vu des usages de la plupart des utilisateurs (réseaux sociaux, messageries, Internet, quelques petits jeux par-ci par-là). Les clients ne ressentent pas le besoin d’avoir le dernier processeur du moment puisqu’ils n’exploitent pas la totalité des performances proposées par leur processeur actuel.