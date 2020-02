Le Mobile World Congress 2020 est annulé à cause du coronavirus

C’était attendu et c’est maintenant confirmé : l’édition 2020 du Mobile Word Congress (MWC), qui devait avoir lieu du 24 au 27 février, a été annulée. Le coronavirus est la raison derrière cette annulation, comme l’a indiqué John Hoffman, le patron de la GSMA (qui gère le salon).

« Compte tenu de l’environnement sûr et sain de Barcelone et du pays hôte aujourd’hui, la GSMA a annulé le MWC 2020 de Barcelone parce que les préoccupations mondiales concernant l’épidémie du coronavirus, les problèmes de voyage et d’autres circonstances, rendent impossible l’organisation de l’événement par la GSMA », a indiqué John Hoffman.

Le MWC est le plus grand salon dédié aux smartphones et a lieu chaque année au mois de février à Barcelone. Plusieurs groupes ont déjà annoncé qu’ils ne participeraient à cette édition à cause du coronavirus. Amazon, LG, Sony, Intel, Nokia ou encore Nvidia font partie des plus gros acteurs à avoir pris la décision de ne pas se rendre sur place au vu de la situation.

Vient maintenant la grande question : que va-t-il se passer pour les annonces qui étaient prévues au salon ? Certaines marques vont publier de simples communiqués de presse et d’autres prévoient des présentations avec des vidéos sur YouTube. Tout le monde n’a pas encore communiqué son programme pour l’instant.

Selon les derniers chiffres en date, le coronavirus a fait 1 115 morts. Il y a par ailleurs 45 168 cas d’infections qui ont été confirmés. En France, le virus chinois a fait zéro mort, mais 11 cas d’infections ont été repérés. Le pays le plus touché par le coronavirus est la Chine avec 44 653 infections et 1 113 morts.