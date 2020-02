Les jeux d’Activision Blizzard disparaissent déjà de GeForce Now

Ça commence mal pour GeForce Now. Le service de cloud gaming de Nvidia, disponible depuis peu pour tout le monde, ne peut plus faire tourner les jeux d’Activision Blizzard. Cela représente plusieurs franchises populaires, dont Call of Duty, Overwatch, World of Warcraft et plus encore.

« Alors que nous faisons passer GeForce Now à l’étape suivante de son évolution, nous avons travaillé avec des éditeurs pour intégrer un solide catalogue de vos jeux PC. Cela signifie qu’il faut continuellement ajouter de nouveaux jeux et, à l’occasion, retirer des jeux, comme c’est le cas pour d’autres fournisseurs de services numériques », explique Nvidia sur son site. « À leur demande, veuillez noter que les jeux d’Activision Blizzard seront retirés du service. Bien que cela soit regrettable, nous espérons travailler avec Activision Blizzard pour réactiver ces jeux et plus encore à l’avenir », poursuit Nvidia.

Zéro détail est donné. Nvidia ne dit pas pourquoi Activision Blizzard fait soudainement un blocage, tout comme le groupe ne dit pas si des négociations pour remettre les jeux sont en cours ou pas du tout.

Pour rappel, GeForce dispose d’une offre gratuite qui permet de jouer pendant des sessions d’une heure et une offre payante à 5,49€/mois pour jouer plusieurs heures par session. Les jeux disponibles sont ceux qui appartiennent déjà aux joueurs et qui ont été acquis sur des plateformes comme Steam. GeForce Now a l’avantage d’être disponible sur PC, Mac, Android et Shield. Les jeux tournent en 1080p à 60 images par seconde.