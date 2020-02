Samsung annonce les Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra : prix, date de sortie, caractéristiques

Samsung vient d’officialiser ses trois nouveaux smartphones premium : les Galaxy S20, Galaxy S20+ et Galaxy S20 Ultra. Ils succèdent aux différents Galaxy S10 et ne s’appellent donc pas Galaxy S11. Nouvelle décennie = nouveau nom chez Samsung.

Caractéristiques techniques

Les trois Galaxy S20 ont en commun le processeur Exynos 990, 8 ou 12 Go de RAM, un écran Infinity-O avec une dalle AMOLED, une définition de 3 200 x 1 440 pixels, la possibilité d’avoir un affichage à 120 Hz, le tout avec une certification HDR10+. De plus, tous tournent sous Android 10, supportent le Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, ont un port USB-C, un capteur d’empreintes intégré dans l’écran, des haut-parleurs stéréo et savent filmer en 8K. Attention toutefois : la prise jack n’existe plus.

Le Galaxy S20 a un écran de 6,2 pouces, trois appareils photo au dos (grand angle de 12 mégapixels, ultra grand-angle de 12 mégapixels et téléobjectif de 64 mégapixels), un capteur frontal de 10 mégapixels, un poids de 163 grammes et une batterie de 4 000 mAh.

Pour le Galaxy S20+, on retrouve un écran de 6,7 pouces, quatre appareils photo à l’arrière (grand-angle de 12 mégapixels, ultra grand-angle de 12 mégapixels, un téléobjectif de 64 mégapixels et un capteur DepthVision), un capteur photo frontal de 10 mégapixels, un poids de 186 grammes et une batterie de 4 500 mAh.

Pour le Galaxy S20 Ultra, c’est un écran de 6,9 pouces, quatre appareils photo à l’arrière (grand-angle de 12 mégapixels, ultra grand-angle de 108 mégapixels, un téléobjectif de 48 mégapixels et un capteur DepthVision), un capteur frontal de 40 mégapixels, un poids de 222 grammes et une batterie de 5 000 mAh.

Date de sortie

Les trois Galaxy S20 seront disponibles en France dès le 13 mars 2020, en trois couleurs : gris, bleu et rose pour le Galaxy S20, noir, gris et bleu pour le Galaxy S20+ et en noir et gris pour le Galaxy S20 Ultra 5G. Les précommandes sont lancées aujourd’hui, disponibles sur Amazon, à la Fnac, chez Cdiscount, chez Boulanger ou encore chez Darty.

Prix