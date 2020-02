Débits Netflix : baisse chez tous les opérateurs français pour commencer 2020

Netflix a publié les débits moyens constatés chez Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free tout au long le mois de janvier 2020 et c’est un carton rouge pour chacun d’entre eux. En effet, le débit a été recul chez tout le monde.

SFR THD (fibre/câble) est premier avec un débit moyen de 4,14 Mb/s, là où il était de 4,36 Mb/s à la fin de 2019. Il est suivi par Bouygues Telecom avec 3,78 Mb/s constatés cette fois-ci, contre 3,85 Mb/s auparavant. Orange est troisième avec 3,77 Mb/s en moyenne, contre 3,85 Mb/s un mois plus tôt.

Le bas du classement regroupe Free avec un débit moyen de 3,50 Mb/s pour les abonnés tout au long de janvier, contre 3,56 Mb/s en décembre. Vient enfin SFR (ADSL) avec 3,26 Mb/s cette fois et 3,42 Mb/s un mois plus tôt.

Free et Bouygues Telecom sont ceux qui s’en sortent le mieux d’un mois sur l’autre. Le plus mauvais élève a été SFR, aussi bien avec sa fibre/câble qu’avec son ADSL/VDSL.

Pour rappel, plus un abonné a du débit, plus le temps de chargement des films et séries sur Netflix est court. Netflix partage chaque mois les débits moyens dans tous les pays et pas seulement la France.