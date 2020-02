Câble USB BusKill : en cas de vol, votre portable sous Linux s’autodétruira dans 5… 4… 3…

Le câble USB BusKill est sans doute l’arme ultime contre le vol de son portable… sous Linux. Dans le détail, le BusKill n’empêchera pas vraiment le vol PHYSIQUE du portable, mais le brigand se retrouvera avec un ordinateur sans aucun fichiers personnels ou sensibles (voir sans aucun fichiers du tout). En effet, le câble BusKill est à la fois rattaché au portable et au sac à dos (ou a toute autre partie « fixe ») : lors d’un vol « à l’arraché » (le plus fréquent), la déconnexion du câble entraine une procédure automatique d’autodestruction des fichier sensibles. Et comme vous avez forcément pensé à tout (n’est-ce pas ?), ces fichiers pourront être récupéré plus tard sur une nouvelle machine par le biais d’une unité de stockage externe ou via le cloud. La satisfaction est même double dans le cas où le malandrin souhaitait avant tout s’emparer desdits fichiers sensibles.

Les férus de technique seront ravis d’apprendre que le câble BusKill est basé sur un script udev (sous-système Linux). Le script détecte la déconnexion du périphérique BusKill et lance la procédure d’autodestruction des fichiers. Radical. Le BusKill n’est pas en vente (c’est une bidouille de l’administrateur système Linux Michael Altfield), mais la procédure pour en fabriquer un est relativement simple (voir instructions ici) et il ne vous en coutera que 20 à 40 euros de matos.