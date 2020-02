L’offre gratuite de Stadia arrivera « au cours des prochains mois »

Il faudra encore patienter un petit moment pour profiter de l’offre gratuite (Stadia Base) de Stadia qui permettra de jouer en 1080p à 30 images par seconde. En comparaison, l’offre payante (Stadia Pro) à 9,99€/mois offre de la 4K à 60 images par seconde et se veut déjà disponible.

« La grande différence stratégique est qu’au cours des prochains mois, vous pourrez découvrir Stadia gratuitement. Pas d’argent à sortir, pas besoin de mettre une console chez vous, vous pouvez simplement cliquer et jouer à des jeux géniaux directement depuis notre data center », a indiqué Phil Harrison, cadre chez Google qui supervise Stadia, dans une interview à Protocol.

Verra-t-on le service au printemps ? Ou faudra-t-il attendre l’été, voire plus tard ? Phil Harrison ne donne pas plus de détails malheureusement.

Pour rappel, Stadia est un service de cloud gaming qui est disponible sur ordinateur, smartphone, tablette et téléviseur. Le joueur n’a qu’à utiliser une manette et se connecter au service pour lancer les jeux, sans avoir une console à domicile. Les jeux doivent toujours être achetés cependant, Stadia n’est pas un « Netflix du jeu vidéo » comme peuvent l’être le Xbox Game Pass de Microsoft ou le PS Now de Sony qui, pour le coup, requièrent une console ou un PC, mais offrent la possibilité de jouer à de nombreux jeux en illimité contre un abonnement mensuel.