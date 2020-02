DOOM Eternal : les 10 premières minutes du jeu en vidéo 4K/60 fps (et comme prévu, ça tabasse)

DOOM Eternal va bientôt poser ses rangers sur le petit monde propret du jeu vidéo, avec ses démons de l’enfer tout juste bons à servir de casse-croûte à l’impitoyable Doomslayer. Cette suite du DOOM de 2016 bénéficiera de niveaux beaucoup plus étendus (y compris à la verticale, avec des plateformes dans tous les coins), de nouvelles armes, de nouveaux démons, de Glory-Kills saignants « en veux tu en voilà », d’une BO hard-metal à donner envie porter des gants cloutés, sans oublier un gros coup de polish graphique (mais le DOOM de 2016 était déjà impeccable sur ce point). Le site IGN a eu droit, en avant-première, à tester et surtout à diffuser les 10 premières minutes du jeu, ce qui au passage nous permet d’admirer une cinématique d’introduction totalement badass.

Cette longue séquence de gameplay a été enregistrée en 4K et 60 fps sur un PC de la Nasa. Le rythme du jeu est absolument démentiel, ce qui n’enlève rien à la visibilité des combats, et les Glory-Kills, encore plus frappés que sur DOOM 2016, donnent une furieuse envie d’écraser du démon sous son talon. DOOM Eternal débarque le 20 mars prochain sur PC, PS4 et Xbox One. La version Nintendo Switch arrivera un peu plus tard.