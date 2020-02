Spotify : 271 millions d’utilisateurs atteints, dont 124 millions avec un abonnement

Spotify a publié ses résultats financiers pour le quatrième trimestre de 2019 et une chose est sûre : le service de streaming attire toujours beaucoup de monde et se veut leader.

Le service de streaming compte 271 millions d’utilisateurs au total. Il en disposait de 248 millions au troisième trimestre de 2019 et 207 millions un an plus tôt. Sur les 271 millions d’utilisateurs, 124 millions paient pour Spotify Premium afin de retirer la publicité, pouvoir télécharger les musiques et plus encore. Ils étaient 96 millions un an auparavant. Spotify s’attend à atteindre entre 126 et 131 millions d’abonnés payants pour le trimestre en cours.

Le géant suédois souligne que la progression de ses abonnements payants reflète notamment sa stratégie de développer son offre de podcasts. « Nous voyons toujours une croissance exponentielle de la consommation de podcasts », avec un contingent d’heures consacrées à leur écoute en hausse de 200% au 4e trimestre sur un an, se félicite la plateforme, dont plus de 16% des utilisateurs écoutent désormais des podcasts (14% au trimestre précédent).

Une chose est certaine : Spotify est sur un boulevard. Le deuxième plus gros service de streaming au monde est Apple Music et il compte 60 millions d’abonnés payants, soit deux fois moins que Spotify.

Au niveau des finances, Spotify dit avoir eu un chiffre d’affaires 1,86 milliard d’euros, contre 1,5 milliard un an plus tôt, soit une progression de 24%. Le service affiche cependant des pertes de 77 millions d’euros, là où il avait un profit de 94 millions d’euros auparavant.

Pour l’année 2019 au complet, Spotify a eu un chiffre d’affaires de 6,76 milliards d’euros (contre 5,26 millions en 2018) et des pertes de 1,8 milliard d’euros (contre 1,4 milliard en 2018).