Bouygues Telecom dit pourquoi il augmente le prix des forfaits automatiquement

Les clients de SFR, Bouygues Telecom et plus récemment Orange l’ont bien vu : leurs opérateurs augmentent automatiquement la facture avec des options ajoutées qui n’ont pas été réclamées. Il y a généralement un quota Internet plus important pour quelques euros en plus tous les mois. Bouygues Telecom a réagi à ce sujet.

Questionné par Ariase, Benoît Torloting, directeur général adjoint en charge des opérations grand public et entreprises de Bouygues Telecom, déclare :

« C’est un discours que nous n’avons pas de souci à tenir. Nous investissons énormément pour améliorer à la fois la qualité de service et l’expérience dont nos clients peuvent bénéficier. Lorsqu’on amène de la 5G, lorsqu’on amène de la fibre, c’est finalement au bénéfice des clients. En France, nous étions arrivés à de tels niveaux de prix bas sur l’ensemble des services, notamment comparé aux autres pays européens, que l’équation ne fonctionnait plus. À présent, nous pouvons effectivement être amenés à dire « pour avoir plus, il faut payer un petit peu plus cher ». Et nous essayons de le faire de la façon la plus équitable possible avec le client. Ce que l’on fait chez Bouygues Telecom, en grande majorité, c’est que nous disons à notre client : « Nous vous proposons un bon deal. Nous allons vous ajouter telle chose dans votre offre, qui vaut normalement tel prix dans le catalogue, et que vous allez avoir à un prix plus bas. Mais si vous n’en voulez pas, vous ne le prenez pas ».

C’est surtout la hausse de prix automatique qui agace les clients. À ce sujet, Benoît Torloting dit que Bouygues Telecom laisse 4 mois aux clients pour refuser. « Nous le prévenons plusieurs fois, un mois avant, et quatre mois après. Et nous ne faisons pas trop de difficulté pour rembourser si le client a oublié de le faire », assure le cadre.

Il ajoute que les Français utilisent de plus en plus Internet sur smartphone, notamment pour accéder aux services des GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon), YouTube et Netflix. « Pour écouler 10 Go au lieu de 2 Go, cela ne se fait pas tout seul, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le réseau (…) tous les opérateurs européens sont en train d’investir des milliards, pour les GAFA », dit Benoît Torloting.