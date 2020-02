Véhicules électriques : augmentation spectaculaire des immatriculations en France

Cela ressemble à un déclic ; un gros. Si l’on en croit les chiffres du Comité des constructeurs français d’automobiles, lors du premier mois de l’année 2020, les immatriculations de véhicules électriques en France ont représenté 8,2% de l’ensemble des immatriculations. Pour le dire autrement, près d’un véhicule sur onze vendu en France est désormais un véhicule électrique ! Plus impressionnant encore, la croissance des ventes est au delà du spectaculaire puisque le pourcentage des immatriculations de voitures électrique ne dépassait pas 2% lors du Q1 2019. La prise de conscience semble donc bien réelle : 10952 véhicules électriques se sont écoulés durant le mois de janvier 2020, contre « seulement » 3059 en janvier 2019.

La croissance de ce type de véhicules est d’autant plus probante que le marché automobile français pique du nez dans son ensemble (-13,4% d’immatriculations lors du Q1). Malgré ce très bon score, certains points restent à éclaircir : certains analystes estiment que plusieurs constructeurs pourraient avoir reporté des ventes de véhicules électriques du Q4 2019 au Q1 2020, sans même parler de la mise en place du nouveau malus écologique qui pourrait avoir incité les acheteurs potentiels à se manifester plus tôt dans l’année : la contraction des ventes au mois de janvier se ferait ainsi au détriment d’une meilleure ventilation des ventes sur l’ensemble de l’année. On notera enfin que la Renault Zoé compte pour près de la moitié des ventes de véhicules électriques sur la période, avec 5331 unités écoulées. Ce résultat se rapproche des chiffres de la dernière Clio (5524 immatriculations).