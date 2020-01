Avast ferme sa filiale Jumpshot après avoir revendu les données des utilisateurs

Avast a récemment été attrapé la main dans le sac en train de revendre les données des utilisateurs qui avaient installé son antivirus. Tout cela passait par Jumpshot, une filiale d’Avast spécialisée dans l’analyse marketing. Aujourd’hui, Avast annonce la fermeture de Jumpshot.

« La mission principale d’Avast est d’assurer la sécurité de ses utilisateurs en ligne et de leur donner le contrôle de leur vie privée », indique Ondrej Vlcek, le patron d’Avast. « Le résultat final est que toute pratique qui met en péril la confiance des utilisateurs est inacceptable pour Avast. Nous sommes vigilants quant à la protection de la vie privée de nos utilisateurs et nous avons rapidement pris des mesures pour commencer à mettre fin aux activités de Jumpshot après qu’il soit devenu évident que certains utilisateurs remettaient en question l’alignement de la fourniture de données à Jumpshot avec notre mission et les principes qui nous définissent en tant que société », ajoute le dirigeant.

Les clients actuels de Jumpshot sont invités à contacter Deren Baker (responsable de Jumpshot) pour plus d’informations. Jumpshot a l’intention de continuer à payer ses vendeurs et fournisseurs dans leur intégralité, si nécessaire et dans le cours normal des choses, pour les produits et services fournis à Jumpshot pendant son processus de liquidation. Jumpshot informera rapidement ses clients en temps utile de la cessation de ses services de données.

Avast ne dit rien concernant les emplois, mais ce sont des centaines de jobs qui risquent d’être perdus… sauf si l’antivirus accueille un certain pourcentage des employés de Jumpshot.