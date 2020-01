IGTV est tellement un flop qu’Instagram retire son bouton dédié

Instagram a réellement du mal à imposer IGTV, qui offre la possibilité de poster des vidéos verticales pouvant durer 1 heure au maximum. La plateforme est intégrée dans Instagram et un bouton dédié était même proposé dans le coin supérieur droit pour inviter les utilisateurs à s’y intéresser. Mais c’est un flop et Instagram a justement retiré ce bouton.

Que dit Instagram ? Le réseau social a expliqué à TechCrunch que les utilisateurs découvrent le contenu d’IGTV sur la page d’accueil et dans la partie Explorer et très peu de personnes cliquaient réellement sur le bouton. « Nous cherchons toujours à rendre Instagram aussi simple que possible, c’est pourquoi nous retirons ce bouton sur la base de ces enseignements et des réactions de notre communauté », a ajouté Instagram.

Ce retrait du bouton embête certainement les quelques utilisateurs qui en profitaient au quotidien. Ces personnes peuvent toujours y accéder à un autre endroit : il faut se rendre sur la section Explorer et toucher le bouton « IGTV » sous la barre de recherche.

Instagram a présenté IGTV en juin 2018, espérant concurrencer d’une certaine façon YouTube puisque les vidéos peuvent durer 1 heure au maximum, contre 60 secondes dans une publication Instagram classique. De plus, Instagram rémunère les créateurs. La sauce n’a jamais réellement pris toutefois et l’application IGTV dédiée a seulement été téléchargée 7 millions de fois depuis son lancement. En comparaison, Instagram compte plus d’un milliard d’utilisateurs. En outre, des plateformes concurrentes, comme TikTok, font mal à IGTV.