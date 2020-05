Google Chrome sur Android va vous inviter à fermer vos onglets inutilisés

Il y a plusieurs types d’utilisateurs : ceux qui ont peu d’onglets ouverts dans leur navigateur et, à l’inverse, ceux qui en ont des dizaines. Google va s’adresser à ces derniers avec Chrome sur Android.

Un test actuellement en cours invite les utilisateurs à fermer les onglets qui sont ouverts et ne sont plus visités depuis un moment. « X de vos onglets n’ont pas été utilisés récemment. Fermez-les ? », indique un message sur Chrome, avec X qui correspond au nombre d’onglets en question. L’utilisateur est alors invité à toucher un bouton dédié pour passer en revue les onglets. L’utilisateur peut ensuite toucher les onglets qu’il veut et toucher le bouton « Fermer » en haut à droite pour les retirer de Chrome.

L’utilisateur a donc le contrôle ici, ce n’est pas Chrome qui ferme automatiquement les onglets qui n’ont pas été visités depuis un moment. Mais au fait, à quel moment un onglet est-il considéré comme inutilisé par Google ? Le test propose 4 heures, 8 heures et 7 jours.