Huawei assure avoir vendu plus de smartphones 5G que Samsung en 2019

Samsung a récemment annoncé avoir vendu 6,7 millions de smartphones 5G en 2019, au point d’avoir une part de marché de 53,9% sur la 5G. Huawei a communiqué ses propres chiffres cette semaine et le constructeur chinois dit avoir vendu plus que Samsung avec 6,9 millions de smartphones 5G l’année dernière.

