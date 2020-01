Android : il n’y a plus de notifications pour les mises à jour d’applications

Le Google Play Store, la boutique d’applications sur Android, a vu son comportement être modifié. L’utilisateur n’est plus averti par une notification quand une ou plusieurs applications de son appareil ont été mises à jour. Et il n’existe pas d’option pour revenir sur l’ancien système.

Cette nouveauté est assez ironique quand on sait que des utilisateurs ont remarqué il y a quelques semaines que les notifications n’étaient plus d’actualité. C’était un bug à ce moment et Google avait corrigé le tir assez rapidement. Google annonce maintenant à Android Police que le retrait des notifications n’est plus un bug mais bel et bien une fonction voulue.

Pourquoi ce changement ? Google ne le dit pas officiellement. Il est possible que ce soit lié aux utilisateurs qui avaient l’habitude de supprimer les notifications concernant les mises à jour d’applications, sans les ouvrir.

L’unique solution désormais pour savoir si ses applications ont été mises à jour est d’ouvrir le Play Store, toucher le menu hamburger en haut à gauche (avec les trois barres horizontales) et choisir « Mes jeux et applications ». La liste des dernières applications va alors apparaître, ainsi que la date à laquelle la mise à jour a été appliquée pour chacune d’entre elles.