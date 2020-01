Westworld saison 3 : une date de diffusion annoncée via un trailer « temporel »

Les humanoïdes envahiront bientôt le monde. Le premier épisode de Westworld saison 3 sera donc disponible sur OCS/HBO le 15 mars prochain. La date de sortie est annoncée via un trailer qui égrène plusieurs moments clefs de l’époque contemporaine – les manifestations de Hong-Kong, la destitution de Donal Trump (acquise donc pour les showrunners), etc. – mais aussi des évènements de notre futur plus ou moins proche (comme un accident nucléaire… en plein Paris !). Puis vient la date 2058 – qui est celle de la saison 3 -, une date marquée par un « incident critique », et cette fois, les robots humanoïdes ne seront plus seulement confinés dans un parc !

Au casting, on retrouve bien sûr Dolores (Evan Rachel Wood), qui est la véritable héroïne de la série et le chainon reliant les différentes saisons, ainsi que de nouvelles têtes avec le personnage de Caleb (Aaron Paul) et un méchant de service interprété par notre inénarrable Vincent Cassel. De nouveaux parcs à thème font leur apparition, dont un qui porte sur la seconde Guerre Mondiale, tandis qu’un une nouvelle méga-entreprise du nom d’Incite fera visiblement de la concurrence à Delos (les créateurs des parcs humanoïdes originels). Voilà qui s’avère prometteur !