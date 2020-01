[CES 2020] Hisense dévoile un projecteur Laser-TV à écran enroulable

Hisense avait du lourd à présenter au CES 2020. Le spécialiste des « Laser-TV » (vidéoprojecteurs laser à courte focale) a présenté le L5, une version plus « accessible » du L10, soit un projecteur Laser 4K HDR à très courte focale capable d’afficher une image sur une diagonale de 100 pouces et couvrant 95 % de l’espace colorimétrique DCI-P3. Last but not least, le L5 intègrera Android TV. Le L5 sera proposé à la vente au mois d’avril prochain au tarif de 5999 dollars (contre 9999 dollars pour le vénérable L10).



Mais la star de Hisense sur le salon a été sans conteste le Self Rising Laser TV, soit un projecteur Laser à courte focale… qui contient son propre écran ! A chaque démarrage de cette Laser-TV futuriste, l’écran sort lentement du boitier tandis que l’affichage Laser se synchronise parfaitement sur la dalle. L’effet est spectaculaire (quoiqu’ un peu lent), mais il faudra attendre encore un peu avant de pouvoir mettre la main sur ce bijou technologique. le Self Rising Laser TV n’est pour l’instant qu’un prototype de salon et Hisense n’envisage pas (encore) de commercialisation.