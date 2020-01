[CES 2020] Panasonic dévoile des lunettes VR UHD et HDR… au look steampunk !

Les casques VR très encombrants ne sont pas une fatalité. Panasonic vient de dévoiler des lunettes VR au look résolument Steampunk… qui affichent des images UHD (4K) et HDR grâce à deux écrans micro OLED conçus en collaboration avec la firme Kopin Corporation ! Les journalistes qui ont pu essayer le bouzin affirment que l’effet de grille est quasiment absent mais que le champ de vision sur les côtés est plus faible que sur les casques VR « traditionnels ». Les intras intégrés fournissent bien sûr du son 3D. Pas d’infos en revanche concernant le poids ou l’autonomie.

Ces lunettes VR ne sont pas (encore) prévues à la vente, mais l’on ne serait pas trop étonné de voir essaimer des casques VR assez ressemblants à ce modèle d’ici quelques mois (le temps que démarre la photocopieuse). On rappellera que des rumeurs insistantes indiquent qu’Oculus/Facebook travaille sur un Oculus Quest de seconde génération beaucoup plus compact et léger, une partie de l’électronique embarquée étant déportée sur un second device (attaché à la ceinture par exemple).