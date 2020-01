The Witcher : la saison 2 en 2021 sera « beaucoup plus linéaire »

La série The Witcher sur Netflix continue à faire parler d’elle. Beaucoup de spectateurs ont été surpris par les épisodes de la première saison parce qu’ils ne suivent pas un ordre chronologique. Ceux qui ont déjà découvert l’univers grâce aux livres ou aux jeux vidéo avaient constaté cette subtilité, mais les autres l’ont découverte avec la série et n’ont pas forcément tout compris.

Lauren S. Hissrich, qui s’occupe de la série, a pris la parole sur le sujet lors d’un Ask Me Anything sur Reddit. Elle dit qu’elle ne peut pas partager de détails sur la deuxième saison pour l’instant, mais « l’histoire sera beaucoup plus linéaire, maintenant que les histoires des trois personnages ont commencé à se croiser ».

Elle a également évoqué ce choix de ne pas avoir un ordre chronologique avec la première saison. « La structure narrative a été mise en place pour que nous puissions raconter les histoires de Geralt (le fondement de tout le monde des sorceleurs, à mon avis), tandis que Ciri et Yennefer pouvaient aussi faire partie de l’action. Ce sont des histoires qui ne se déroulent pas simultanément, donc nous savions qu’il fallait jouer un peu avec le temps. ».

La saison 2 de The Witcher sortira en 2021 sur Netflix. En l’attendant, Netflix est venu aider ceux qui ont eu du mal avec l’ordre des épisodes en proposant une frise chronologique pour situer l’histoire. Spoilers évidement si vous n’avez pas vu la première saison.