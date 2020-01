Des caméras de surveillance capables de détecter des agissements « étranges », ce n’est pas une nouveauté en soi. Les autorités sud-coréennes pourraient pousser le concept un cran plus loin en quadrillant l’ensemble de la ville de Séoul avec pas moins de 3000 caméras « intelligentes », des caméras équipées d’une IA de type machine learning (apprentissage par renforcement). Ces caméras d’un nouveau type seraient conçues pour détecter le moindre signe d’un comportement potentiellement délictueux, jusqu’à évaluer le niveau de dangerosité de la démarche d’un passant ! Plus fort encore, ces caméras (ou plutôt l’ordinateur central rattaché à ces dernières) pourront aussi évaluer la probabilité que tel ou tel délit soit commis. En fonction du niveau de probabilité estimé, les forces de police pourront même se rendre sur le lieu du « futur crime ». Voilà qui n’est plus si loin de l’unité pré-crime décrite dans Minority Report !

Non, les caméras de surveillance de Séoul ne ressembleront pas à ça, mais comme je ne sais pas quel est leur design final, je me suis fais un peu plaisir ;)

Afin d’améliorer la partie logicielle de ces caméras-Robocop, l’IA sera alimentée par plus de 20 000 vidéos d’infractions diverses, de quoi affiner le système de surveillance et ne pas confondre le moindre pochtron de fin de soirée avec Hannibal Lecter.