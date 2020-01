[CES 2020] Samsung Odyssey G9 : le moniteur gaming dans toute sa splendeur (49 pouces, 240 Hz, HDR1000, etc.)

Samsung n’attendra donc pas l’ouverture du prochain CES pour sortir l’artillerie lourde. Le géant sud-coréen vient de dévoiler l’Odyssey G9 et l’Odyssey G7, deux moniteurs gaming QLED sans aucunes concessions technologiques. L’Odyssey G9 ressemble à la définition même du moniteur de rêve pour PC-gamer avec sa diagonale de 49 pouces, sa résolution de 5120×1440 pixels, son temps de réponse de seulement 1ms, son taux de rafraichissement de 240 Hz, la prise en charge du HDR1000 (luminosité maximale de 1000 cd/m2), sans oublier la compatibilité FreeSync 2 (AMD) et G-Sync (NVidia). Pour couronner le tout, l’Odyssey G9 est le moniteur courbe le PLUS courbe des moniteurs gaming, au point que le champ de vision couvrirait celui de l’œil humain (si le joueur n’est pas trop éloigné du moniteur bien sûr). Même en terme de design, le G9 est une franche réussite, avec en sus un éclairage circulaire LED au niveau du support qui devrait particulièrement plaire aux amateurs d’Iron Man.

L’Odyssey G7 est un peu moins tonitruant, mais tout de même : deux modèles de 27 et 32 pouces (QLED), une résolution de 2560×1440 pixels, toujours un taux de rafraichissement de 240 Hz, 1ms de temps de réponse, la compatibilité FreeSync 2 et G-Sync, un angle de courbure à tomber de sa chaise (1000R), mais « seulement » du HDR600 (luminosité maximale de 600 cd/m2). Samsung n’a pas encore officialisé les tarifs de ces monstres d’affichage, mais quelques bruits de couloir laissent entendre que le G9 pourrait culminer à 1300 dollars. Quant à la date de commercialisation, il faudra sans doute attendre l’ouverture du CES…