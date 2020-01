Le sulfureux Escobar Fold 1 a été interdit de CES 2020

Roberto Escobar, frère du célèbre narcotrafiquant Pablo Escobar, ne pourra pas parader dans les allées du salon de Las Vegas. Le sulfureux smartphone pliable Escobar Fold 1 a été interdit de salon par la CTA (Consumer Technology Association), l’association qui organise le CES. Le CTA estime que la présence du Fold 1 ne serait pas « convenable », une justification-valise qui semble pointer du doigt la communication extrêmement sexiste autour de l’appareil (des donzelles VRAIMENT à moitié nues qui servent de présentoir humain au smartphone). Olof Gustafsson, le CEO d’Escobar Inc. n’hésite pas à parler de sabotage et à utiliser une phraséologie quasi complotiste : « la position dominante de Samsung et des autres majors de la Tech minent nos efforts et nous voient clairement comme des menaces majeures pour leur existence ». [Ironie on] Après tout, il semble tout à fait logique que Samsung, Apple ou Huawei, qui vendent plusieurs dizaines de millions de smartphones chaque trimestre, craignent un concurrent qui n’a pas encore démarré la commercialisation du moindre appareil…

Rappelons que l’Escobar Fold 1 semble à priori composé sur la base hardware du Royole FlexPai (le patron d’Escobar Inc. a toutefois démenti cette information), un smartphone pliable plutôt bas de gamme, ce qui pourrait d’ailleurs expliquer le prix de vente plancher de 350 dollars.