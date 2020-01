The Witcher (Netflix) devient la série la plus populaire dans le monde, devant The Mandalorian (Disney+) !

Netflix termine l’année en trombe avec The Witcher. La série adaptée de l’œuvre d’Andrzej Sapkowski connait un immense succès sur le service de streaming, au point d’éclipser The Mandalorian (Disney+), qui était jusqu’ici la série la plus populaire ! Le site Parrot Analytics, qui se base sur une unité de mesure permettant d’évaluer le niveau d’attente et de désir global pour une série (pas seulement l’audience donc), précise que durant la semaine du 22 au 28 décembre 2019, The Witcher a récolté 127 millions de « demandes » du public, contre 115 millions pour The Mandalorian. Alors certes, The Witcher est disponible dans de nombreux pays quand The Mandalorian ne peut être vu qu’à partir d’une poignée de régions dans le monde, mais le passage de témoin reste tout de même spectaculaire et illustre, s’il en était besoin, le poids actuel de Netflix dans le paysage audiovisuel. Netflix est bel et bien devenu un géant, que même l’ogre Disney et ses licences prestigieuses ne parvient pas à mettre à terre. L’affrontement s’annonce épique en cette année 2020 !