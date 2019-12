Deadpool 3 confirmé par Ryan Reynolds : « on travaille dessus en ce moment »

Deadpool aura bien le droit à un troisième film. Ryan Reynolds a brièvement évoqué le sujet, indiquant que le film est en préparation en ce moment.

« On travaille dessus en ce moment avec toute l’équipe », a déclaré Ryan Reynolds sur le plateau de l’émission Live With Kelly and Ryan. « Nous sommes maintenant chez Marvel, ce qui est comme une grande ligue tout d’un coup. C’est un peu fou. Donc oui, on travaille dessus », a-t-il ajouté.

La référence à Marvel est liée au fait que Disney (qui détient Marvel) a racheté la Fox pour 71,3 milliards de dollars cette année (le rachat a été bouclé en mars dernier) et que les deux premiers films Deadpool ont été distribués par 20th Century Fox. Le troisième sera ainsi un film Disney, de la même manière que les épisodes 7, 8 et 9 de Star Wars sont des films Disney suite au rachat de Lucasfilm par la société de Mickey.

Aucune information particulière n’est dévoilée sur Deadpool 3 pour l’instant, que ce soit pour le casting ou le scénario. Les bruits de couloirs évoquent une sortie au cinéma en 2022, mais Ryan Reynolds n’a rien confirmé dans l’immédiat.