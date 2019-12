Huawei est-il une entreprise d’état « cachée » comme le prétendent certains analystes ? Une enquête du Wall Street Journal semble donner corps à cette thèse. Selon l’illustre média américain, le géant du secteur mobile aurait bénéficié d’aides financières diverses de la part du gouvernement chinois, sous forme de réductions de taxes, de prêts, ou d’immobilier peu cher. En tout et pour tout, le montant total de ces « aides » globales se monterait à environ 75 milliards de dollars, une somme vertigineuse qui semble largement infirmer les propos des dirigeants de Huawei, ces derniers reconnaissant du bout des lèvres des soutiens financiers « minimes et non-matériels ».

Dans le détail, Huawei aurait bénéficié de 46 milliards de dollars de prêts (du gouvernement chinois donc), de 25 milliards de dollars en réduction de taxes, et de quelques autres milliards en terrains constructibles à prix cassés. L’enquête édifiante du Wall Street Journal semble donc indiquer que le numéro deux mobile n’aurait pas eu besoin de beaucoup puiser dans ses caisses pour financer sa croissance rapide, un avantage compétitif énorme face à ses concurrents directs Samsung et Apple. Bien évidemment, Huawei a démenti les conclusions de cette enquête, un démenti d’autant plus rapide que le fabricant est sous le coup d’un décret d’embargo américain l’interdisant de commercer en partie avec des sociétés américaines. Il ne s’agirait pas de mettre de l’huile sur le feu…