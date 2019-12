[#Concours] 1 Tracker GPS autonome d’Invoxia à gagner

Durant la période de Noël, iPhoneAddict et KultureGeek vous proposent de remporter jusqu’au 25 décembre de cadeaux que nous mettrons en jeu. Chaque concours ne nécessitera pas la même participation. Pour ce deuxième jeu concours, vous pourrez tenter de gagner 1 tracker GPS autonome d’Invoxia disponible en promo ce moment au prix de 84,15€ au lieu de 99,99€.

Elegante, compacte, performante, très autonome et surtout utile, cette balise GPS Tracker est une véritable réussite; il s’agit sans doute ici du traceur GPS « grand-public » le mieux pensé et le plus fonctionnel, sans paramétrages inutiles. (lire notre test).

Comment participer ?

Pour participer à ce concours il suffit de :

-> Télécharger notre application KultureGeek (Lien App Store (iPhone/iPad) – Lien Google Play Store (Android) – Gratuit) et participez au concours en allant dans la page commentaire du concours depuis l’application KultureGeek, puis appuyez sur le bouton « Participer ».

Le jeu concours durera jusqu’au 23 décembre à 23h. Dès la fin du jeu, nous procèderons à un tirage au sort pour désigner le gagnant.

Bonne chance à tous !