Philippe Lacheau prépare une comédie… de super-héros !

Philippe Lacheau a payé très chers les très mauvaises bandes-annonce de Nicky Larson et le Parfum de Cupidon. L’adaptation du célèbre anime, somme toute nettement plus regardable que ce que l’on pouvait légitimement craindre (au vu des trailers) s’avère surtout respectueuse de l’œuvre originale. Las, le film n’a pas été un grand succès au box-office (à peine 1,6 millions de spectateurs). Il en faut plus pour décourager Philippe Lacheau, qui sur son compte Insta annonce travailler sur un film… de super-héros : « En pleine écriture de mon prochain film (qui ne sera pas une suite celui-ci mais une création originale ) Trop tôt pour vous dévoiler le pitch mais je peux juste vous dire que ça sera une comédie SUPER dans laquelle il y aura un HÉROS En tout cas hâte de vous en dire plus car je suis complètement fan du scénario Tournage l’année prochaine… a suivre ».

Allez, on se mouille un peu et on parie sur une adaptation de Super-Dupont, le célèbre super-héros créé par Gotlib

Franck Dubosc serait pressenti pour un rôle, ainsi que d’autres figures de la comédie française, comme Nawell Madani ou bien encore Franck Gastambide. Reste à connaitre l’identité de ce super-héros « béret-baguette » : et pourquoi pas Super-Dupont ?