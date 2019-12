Amazon dévoile le montant de ses impôts en France pour la première fois

Amazon France a décidé de jouer la carte de la transparence au niveau de ses impôts, et ce pour la première fois. Le commerçant en ligne annonce avoir payé 250 millions d’euros d’impôts en France en 2018.

En 2018, « les prélèvements obligatoires liés aux activités d’Amazon en France se sont élevés à plus de 250 millions d’euros, dont plus de 150 millions d’euros correspondent à des prélèvements directs (impôt sur les sociétés, cotisations patronales, impôts locaux, etc.) », indique Amazon dans un communiqué. Le reste consiste en taxes et impôts que « nous collectons pour le compte de l’État », a précisé à l’AFP le directeur général d’Amazon France, Frédéric Duval : cotisations sociales et salariales, TVA, CSG, etc. « Amazon est en croissance sur le territoire français et à mesure que cette croissance augmente, la contribution aux services publics, au modèle social français, augmente », ajoute le dirigeant.

250 millions d’euros, est-ce assez ? Amazon indique avoir réalisé un chiffre d’affaires de 4,5 milliards d’euros en France l’année dernière. Rien n’est dit sur les bénéfices par contre. À l’échelle mondiale, Amazon a réalisé des bénéfices de plus de 10 milliards de dollars l’année dernière.

Beaucoup d’emplois créés dit Amazon, Mounir Mahjoubi pense le contraire

Pourquoi ces révélations publiques soudainement ? Frédéric Duval a simplement répondu que c’était parce que la question lui avait été « souvent posée ». Il ajoute qu’Amazon a investi 6,8 milliards d’euros en France depuis 2010, compte désormais 20 sites logistiques dans le pays et se veut un « gros contributeur d’emplois en France et on arrive au chiffre de 30 000 depuis sa création », dont 9 300 en CDI.

Cette déclaration est en contraction avec Mounir Mahjoubi. Le député du parti La République en marche affirmait le mois dernier qu’Amazon avait détruit 7 900 emplois en France. « Les internautes doivent cliquer en connaissance de cause. Leurs achats sur Amazon pèsent sur l’emploi national », expliquait le député.