Les applications et jeux les plus téléchargés pendant la décennie 2010-2019 dévoilés

La décennie 2010-2019 touche à sa fin, c’est l’occasion de regarder dans le rétroviseur et voir quels ont été les jeux et applications les plus populaires. App Annie a regroupé les données venant de l’App Store (iOS) et du Play Store (Android).

Les applications les plus téléchargées sont :

Facebook Facebook Messenger WhatsApp Instagram Snapchat Skype TikTok UC Browser YouTube Twitter

Comme nous pouvons le voir, Facebook a tout simplement cartonné puisque les quatre applications du classement lui appartiennent toutes. De manière générale, les réseaux sociaux ont bien fonctionné avec Snapchat à la 5e place, TikTok à la 7e place et Twitter à la 10e place.

Les applications pour lesquelles les utilisateurs ont dépensé le plus :

Netflix Tinder Pandora Music Tencent Video LINE iQIYI Spotify YouTube HBO Now Kwai

Les jeux les plus téléchargés sont :

Subway Surfers Candy Crush Saga Temple Run 2 My Talking Tom Clash of Clans Pou Hill Climb Racing Minion Rush Fruit Ninja 8 Ball Pool

Les jeux pour lesquels les utilisateurs ont dépensé le plus :