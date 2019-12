Star Wars 9 : les premières critiques sont plutôt positives

L’avant-première de Star Wars : L’Ascension de Skywalker a eu lieu à Los Angeles et les premières critiques des journalistes sont tombées. Les avis sont plutôt positifs, bien que tout le monde ne soit pas aussi enthousiasmé.

Jim Vejvoda (IGN) : « Dans l’ensemble, je dirais que j’ai aimé, mais j’ai eu de gros problèmes avec [le film]. Je ne peux pas dire que j’ai adoré, mais il y a encore beaucoup de choses à décortiquer ».

Terri Schwartz (IGN) : « J’ai vu Star Wars : L’Ascension de Skywalker. C’est… beaucoup. Il y a beaucoup de choses que j’aime et d’autres que j’adorais, mais dans l’ensemble, mes sentiments sont assez mitigés. C’était comme des excuses pour Les Derniers Jedi d’une certaine façon et une suite au Réveil de la Force dans beaucoup d’autres, ce que j’ai trouvé frustrant ».

Elizabeth Banks (actrice) : « J’ai pleuré et L’Ascension de Skywalker a la meilleure scène d’amour sans sexe que j’ai vue depuis longtemps ».

Anthony Breznican (Vanity Fair) : « Quand les gens parlent de Star Wars, ils parlent de leur enfance. Leurs meilleurs souvenirs. Les gens qu’ils aimaient et avec qui ils l’ont partagé. L’Ascension de Skywalker permet de retrouver tous ces sentiments. Et plus encore. Je l’ai absolument adoré.

Erik Davis (Fandango) : « Épique. L’Ascension de Skywalker est un final fantastique qui est rempli de tant de choses. De l’action, de l’aventure, des réponses ! — humour, cœur, amour et courage. J’ai passé toute la seconde moitié avec les larmes aux yeux — une merveilleuse façon de terminer l’histoire Skywalker ».

Perri Nemiroff (Collider) : « L’Ascension de Skywalker a un départ cahoteux mais trouve son équilibre et quand il le fait, il vole — surtout le troisième acte. J’ai aimé la conclusion de certaines intrigues clés, dont certaines que je ne pensais pas vouloir. Des coups de cœur au hasard — l’utilisation de la musique de Rey et beaucoup de sabres laser ».

Adam B. Vary (Variety) : « Je vais avoir besoin d’une minute pour digérer. Il y a tellement de films dans ce film. Mais ses meilleurs moments sont les plus tranquilles et les plus humains ».

CinemaBlend : « Bon… L’Ascension de Skywalker est un changement radical par rapport à Les Derniers Jedi, mais pas aussi vivifiant que Le Réveil de la Force. C’est un film plein d’action (c’est sérieusement non-stop), mais aussi bourré d’éléments pour satisfaire les fans. Fans de Star Wars : préparez-vous pour les débats ».

Star Wars : L’Ascension de Skywalker sortira au cinéma demain en France. Il bouclera la saga Skywalker.