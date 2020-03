Qu’est-ce que OnePlus nous mijote ? Le constructeur a envoyé une invitation pour un événement qui prendra place lors du CES en janvier. Le CES n’est autre que le plus grand salon lié à la technologie qui se déroule chaque année à Las Vegas. L’édition de 2020 prendra place du 7 au 10 janvier.

À quoi s’attendre pour ce premier rendez-vous de la nouvelle année ? C’est un peu trop tôt pour les OnePlus 8 et 8T, car la nouvelle gamme est traditionnellement lancée en mai ou juin, là où le modèle T a tendance à débarquer à l’automne. Il semble également beaucoup trop tôt pour un nouveau téléviseur OnePlus, étant donné que le premier modèle a été présenté en septembre dernier.

Que nous reste-t-il ? Peut-être le OnePlus 8 Lite. Cela peut étonner sachant que nous venons de dire que le OnePlus 8 ne devrait pas voir le jour avant mai ou juin. Pourtant, de récentes fuites ont évoqué l’existence d’un smartphone milieu de gamme chez OnePlus. Les rumeurs ont également précisé que le nom OnePlus 8 Lite n’était pas définitif.

Certains noteront que les couleurs de l’invitation rappellent la variante McLaren des OnePlus. Enfin, des rumeurs évoquent des écouteurs sans fil par OnePlus pour concurrencer les AirPods d’Apple. Bref, c’est un peu flou pour l’instant. Pete Lau, le patron de OnePlus, promet en tout cas « quelque chose de spécial ».

We'll show you something special. See you in Las Vegas.😎 https://t.co/22Vb4Gr0Zk

— Pete Lau (@PeteLau) 13 décembre 2019