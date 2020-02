Sans surprise, Shenmue III s’achemine vers un énorme flop commercial

Lors d’interviews récentes, Yu Suzuki se vantait de ne pas avoir touché une manette depuis près de 20 ans. Sans doute eut-il mieux valu que le maitre japonais se mette un peu à la page. Très faible techniquement, poussif en terme de gameplay et de scénario (inachevé de surcroît), incapable même de reprendre à son compte les points forts de ses prédécesseurs (scénario, combats, QTE bien balancés et fréquents), plombé enfin par un système de gestion de l’endurance qui pousse à cumuler des mini-activités sans intérêt, Shenmue III est un ratage sur toute la ligne hormis la superbe B.O d’origine, même si certains fans aveuglés par la nostalgie osent encore prétendre le contraire (tips : la nostalgie n’excuse pas tout).

Shenmue était une révolution à la fin des années 90 ; le troisième chapitre touche presque les cimes de la ringardise

Les premiers chiffres de ventes sont tombés, et sans aucune surprise, on constate que ce troisième opus très (trop) tardif se prend un gadin encore plus massif que les deux premiers titres de la saga (qui n’avaient pas rencontré le succès, ce qui était alors une injustice flagrante). Au Japon (chiffres Famitsu), entre le 18 et 24 novembre, la version « boite » de Shenmue III s’est écoulée à seulement 17857 exemplaires, bien loin des 37500 exemplaires de la version remaster des chapitres 1 et 2. En Angleterre, VG247 nous informe que les nouvelles aventures de Ryo Hazuki ont pointé à la 17ème place des charts lors de la même semaine, et que les volumes de ventes sont moitié moindres que ceux de la version remaster (qui ne volait déjà pas haut en terme de ventes)

Même si l’on rajoute à ces chiffres les 60 000 Bakers du jeu lors de sa phase de financement, cela ne fait pas lourd, et l’on voit mal comment Suzuki pourra réunir la somme suffisante pour clôturer enfin cette aventure. Il aurait mieux fallu sans doute que la saga Shenmue reste un merveilleux souvenir inachevé…