Galaxy S10 Lite et Note 10 Lite : les premières images dévoilées

Les fuites continuent pour les prochains smartphones de Samsung. Voici maintenant les rendus 3D des Galaxy S10 Lite et Galaxy Note 10 Lite, basés sur les schémas utilisés en interne. Ils sont proposés par OnLeaks, connu pour avoir juste avec les fuites.

Le Galaxy Note 10 Lite aurait un trou dans la partie supérieure de l’écran, au centre, pour le capteur photo frontal. Il devrait aussi conserver le stylet S Pen (qui est propre à la gamme Galaxy Note) et la prise jack. Il faut en profiter, cette prise va partir avec les Galaxy S11 et probablement avec le Galaxy Note 11 l’année prochaine.

Pour l’arrière, le Galaxy Note 10 Lite aurait un bloc carré pour accueillir les trois capteurs photo. Le bloc peut rappeler celui des iPhone 11 d’Apple ou des Pixel 4 de Google. Les autres détails partagés font état d’un écran avec une taille comprise entre 6,5 et 6,7 pouces, des dimensions de 163,9 x 76 x 8,6 mm, du processeur Exynos 9810 (déjà utilisé dans le Galaxy S9 et le Galaxy Note 9), de 6 Go de RAM et d’Android 10 installé.

Il y a ensuite les rendus du Galaxy S10 Lite. Il ressemble beaucoup au Galaxy S11 avec là aussi un trou dans la partie supérieure de l’écran pour l’appareil photo frontal. Un bloc dédié pour les appareils photo à l’arrière est également présent (trois ou quatre capteurs devraient proposés). Et contrairement au Galaxy Note 10 Lite, il n’y a pas de prise jack.

Le smartphone aurait un écran de 6,7 pouces, le processeur Snapdragon 855, 8 Go de RAM, 128 Go de stockage, une batterie de 4 500 mAh et mesurerait 162,4 x 75,6 x 8,1 mm.

Les deux smartphones seraient officialisés ce mois-ci par Samsung. À noter que le Galaxy S10 Lite serait lancé sous le nom Galaxy A91 dans certains pays et le Galaxy Note 10 Lite sous le nom Galaxy A81 dans certains pays là aussi.