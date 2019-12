Comment bien choisir son VPN

Selon une étude récente, un Français sur cinq déclare utiliser un VPN. Si vous n’en utilisez pas et que vous songez un jour à franchir le pas, voici quelques conseils avant de souscrire à un abonnement :

1/ Le prix

Le nerf de la guerre : le prix. Il dépend des services proposés par le fournisseur de VPN, notamment le nombre de serveurs proposés. Un fournisseur de VPN avec des nombreux serveurs dans de nombreux pays sera toujours plus cher qu’un autre en proposant dans une petite poignée de pays. L’autre facteur influençant est la qualité de la connexion (stabilité, bande passante). Les prix varient généralement entre 2,5 et 3,5 euros par mois. Et concernant les VPN gratuits, ils se rémunèrent en revendant vos données personnelles.

À ce titre, NordVPN propose est l’un des meilleurs services VPN au monde. Actuellement au prix de 3,17 euro par mois pendant trois ans (+3 mois gratuits), il propose toutes les fonctionnalités que l’on peut attendre d’un tel fournisseur de service: une grande quantité de serveurs dans de nombreux pays , aucunes données personnelles collectées, 6 appareils connectables en même temps sur les principaux supports (iOS, Android, macOS, Windows, Linux, SmartTV), serveurs spécifiques pour le P2P illimité, fonction double VPN,… Et puisque la sécurité est un point important pour le service, le gestionnaire de mots de passes NordPass est fourni gratuitement.



Mais pour quel type d’usage souhaitez vous utiliser un VPN ? La plupart du temps c’est pour 2 raisons : contourner les géoblocages et/ou améliorer sa sécurité en ligne.

2/ Contourner les blocage geographiques

Nous vous le disions précédemment l’un des critères de prix est le nombre de serveurs ainsi que le nombre de pays dans lesquels il est possible de se connecter. NordVPN par exemple propose 5 340 serveurs dans 59 pays à travers le monde. La fonction Quick Connect permet de changer d’IP en un clic pour se faire passer pour un habitant d’un autre pays. Idéal si vous souhaitez accéder au contenu SVOD d’un autre pays par exemple ou tout simplement pour accéder à un site web qui n’autorise pas l’accès depuis votre pays de résidence.

Il faut également prendre en compte la stabilité de la connexion et, dans certains cas, leur capacité à accéder au catalogue américain des services de SVOD. Il ne sera pas possible d’accéder au catalogue de Netflix USA avec n’importe quel VPN, sur tout si le service dispose de peu de serveurs.

3 / Améliorer sa sécurité en ligne

Si l’utilisation d’un VPN est pour vous une histoire de sécurité, alors il faut prendre en compte deux aspects: le chiffrement des données et la politique de conservation des données.

Le chiffrement des données est essentiellement assuré par le protocole OpenVPN, qui est open source, et qu’utilisent pratiquement tous par défaut les fournisseurs de VPN, dont NordVPN, qui le propose parmi d’autres protocoles sécurisés. Le service NordVPN propose en plus des ses concurrents la fonction Double VPN, qui va doubler le chiffrement des données pour un anonymat amélioré.

Lorsque vous utilisez un service VPN, ce dernier peut potentiellement savoir tout ce que vous faites sur Internet. Il faut donc s’assurer que le fournisseur VPN ne conserve aucun journal de votre activité en ligne, comme le fontt les fournisseurs de VPN gratuits.

NordVPN est très clair à ce sujet, il ne tient aucun registre des activités de ses utilisateurs. Un audit interne a été effectué par PWC afin de prouver ce que NordVPN avançait.

Le service NordVPN va plus loin pour améliorer la sécurité de ses utilisateurs :

Fonctionnalité CyberSec : bloqueur de publicités et de malwares

Protocole de sécurité IKEv2/IPsec inviolable même par les ordinateurs les plus puissants

Gestionnaire de mots de Pass NordPass gratuit (si vous souscrivez à l’offre 3 ans avant la fin de l’année)

Offre de Noël NordVPN

Pour les fêtes de Noël, NordVPN vous fait économiser 80% et vous offre 2 super cadeaux : 3 mois supplémentaires gratuits sur l’abonnement 3 ans & le gestionnaire de mots de passes NordPass (valeur de 177,09€). Si vous n’êtes pas satisfait, NordVPN vous propose une garantie de remboursement sous 30 jours.

[Sponso]