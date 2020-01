Disney+ : l’abonnement à 6,99€/mois offre la 4K et le support de 4 écrans

Nous savions déjà que l’abonnement de Disney+ allait être à 6,99€/mois, mais pour combien d’écrans et pour quelle qualité ? Quand on regarde Netflix par exemple, il y a trois forfaits allant de 7,99€/mois (avec la SD et 1 écran) à 15,99€/mois (avec la 4K et 4 écrans). Il se trouve que Disney+ sera avantageux.

En effet, l’abonnement à 6,99€/mois inclura la 4K, le HDR et le Dolby Vision sur quatre écrans en même temps au maximum. C’est plus que deux fois moins cher que Netflix pour le coup. Il est vrai que Netflix a un important catalogue de films et (surtout) de séries, mais Disney+ ne va pas arriver les mains dans les poches pour autant. Un nombre important de contenus déjà existants sera disponible sur la plateforme et de nouveaux films et séries ont été annoncés avec les univers qui font un carton, comme Marvel, Star Wars ou encore Pixar.

Disney a en tout cas pensé à tout pour garder ses clients : il y aura un épisode par semaine pour les séries et non tout d’un coup comme c’est le cas chez Netflix.

Disney+ sera disponible pour 6,99€/mois aux États-Unis, au Canada, aux Pays-Bas, en Australie et en Nouvelle-Zélande le 12 novembre. La France et d’autres pays auront le service au début de 2020.