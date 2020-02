Windows 10 : Cortana va devenir une application séparée à télécharger

Cortana, l’assistant de Microsoft, est installé par défaut sur Windows 10 depuis le départ. Cela va changer à l’avenir avec Cortana qui deviendra une application séparée, devant être téléchargée depuis le Windows Store pour ceux qui la désirent.

Une application Cortana est apparue sur le Windows Store il y a peu. Elle est pour l’instant en version bêta et peut par conséquent être instable. L’avantage pour Microsoft avec cette méthode est qu’il est possible de mettre à jour son assistant, l’améliorer et ajouter des nouveautés sans attendre obligatoirement une mise à jour de Windows 10. Grâce à la disponibilité sur le Windows Store, Cortana peut être mis à jour indépendamment.

Microsoft ne dit rien pour l’instant au sujet de la séparation de Cortana, mais il est fort probable que le changement se mettra en place avec la prochaine grosse mise à jour de Windows 10 qui arrivera au second semestre de 2019 (à l’automne normalement). Sa phase de test aurait dû déjà commencer, mais Microsoft a pris du retard et ne communique pas dessus étonnamment.

Pour rappel, Cortana a déjà eu des ajustements avec les précédentes mises à jour de Windows 10. La recherche et Cortana sont maintenant séparés, alors qu’ils étaient regroupés depuis des années.