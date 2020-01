Free Mobile prévoit son arrivée aux Antilles en 2019 et veut casser les prix

Free Mobile est déjà présent dans quelques régions, dont la France, l’Italie ou encore La Réunion. En 2019, l’opérateur de Xavier Niel compte se lancer aux Antilles où il dispose déjà de licences.

Les régions concernées sont la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Selon Xavier Niel, le lancement aux Antilles se fera d’ici 7-8 mois. Il ajoute que Free Mobile compte refaire le scénario qui a eu lieu en France, c’est-à-dire casser les prix en proposant des forfaits beaucoup moins chers que ceux proposés actuellement par les opérateurs.

« Je vous invite à interroger les opérateurs qui sont des deux côtés pour leur demander pourquoi il y a une telle différence de prix entre La Réunion, qui est très peu chère, et la Martinique et la Guadeloupe qui sont si chères », indique le patron de Free dans une interview avec Univers Freebox. « On a envie de leur amener la concurrence et la compétition qu’aujourd’hui ils n’ont pas », ajoute le dirigeant. « Nos petits camarades ne nous simplifient pas la vie, si c’est ça la question. Mais c’est le jeu, ils n’ont pas envie de concurrence. Mais nous, on aime bien la concurrence », conclut Xavier Niel.

Aucun prix n’est communiqué concernant les futures offres de Free Mobile aux Antilles pour l’instant.